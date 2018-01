Dibattito "La certezza dell'incertezza della pena"

L’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime di Violenza organizza un dibattito su un tema di grande attualità, ovvero lo strano paradosso della giustizia italiana dal titolo “LA CERTEZZA DELL' INCERTEZZA DELLA PENA”. Nell’incontro, che avrà luogo a Treviso presso la Sala convegni dell’hotel Ca' del Galletto stasera, venerdì 26 gennaio alle ore 20:30, si approfondiranno tematiche che riguardano la Giustizia non garantita da leggi inadeguate, verranno illustrati i disegni di Legge proposti dall'Osservatorio e gli obiettivi che lo stesso si prefigge. Verrà affrontato anche il tema della legittima difesa avvalendosi dell'autorevole parere di un magistrato. Si parlerà dei tristi risvolti psicologici che accompagnano, per il resto della vita, chi si viene a trovare in queste drammatiche situazioni. Concluderanno l'incontro le testimonianze di vittime di INgiustizia, in casi tra i più noti per la loro drammaticità.

Tra i relatori il Giudice Angelo MASCOLO del Tribunale di Treviso e il Consigliere comunale di Treviso Davide ACAMPORA. Interverranno con la loro esperienza Robertino ZANCAN e Graziano STACCHIO.

Moderatore Guido BERTOLAZZI.