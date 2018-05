"La finanza a impatto sociale nel contesto italiano" @H-Farm

Il 23 maggio dalle 18.00 H-FARM, in collaborazione con Fondazione HforHuman, ospita una serata gratuita e aperta a tutti per approfondire il tema dell’Impact Investing, cioè tutti quegli investimenti fatti con l’intento di generare un impatto sociale o ambientale favorevole. L’evento sarà l’occasione per analizzare la case history di Unicredit, una delle più interessanti in Italia, insieme a Dario Prunotto, Head of territorial development & relations Unicredit.

Nel 2020 si stima che il volume d’affari dell’Impact Investing raggiungerà i 3 miliardi di euro e importanti attori si sono mossi, o si stanno muovendo, per progettare strumenti e modalità d’intervento che possano apportare benefici non solo sulle attività destinatarie degli investimenti, ma anche su ciò che le circonda, per favorire lo sviluppo di un vero e proprio ecosistema. Sono molti gli ambiti su cui oltre alle performance economiche delle iniziative, è possibile misurare l’impatto sociale generato: dalla sanità, all’assistenza sociale, dalla formazione

alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, dal turismo sociale, all’inclusione lavorativa.

La sfida è dotarsi degli strumenti necessari a riconoscere, finanziare e condividere buone pratiche a impatto sociale con imprese e individui di talento, valorizzando il merito e mettendo a disposizione le proprie competenze e reti di relazioni. È possibile registrarsi gratuitamente all’evento al link: https://h-farm.link/finanza