Lo spettacolo "La locandiera" arriva al Teatro Accademico

Di Carlo Goldoni, con (in o.a.) Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Emiliano Masala, Maria Laura Palmeri, Francesca Porrini; assistente alla regia Maria Laura Palmeri, disegno luci di Marco Grisa, musiche di Daniele D'Angelo, realizzazione costumi di Maria Barbara de Marco e regia di Andrea Chiodi

La storia si incentra sulle vicende di Mirandolina, astuta donna che gestisce a Firenze una locanda ereditata dal padre. Mirandolina viene costantemente corteggiata dagli uomini che frequentano la locanda, dal marchese di Forlipopoli, aristocratico decaduto e dal conte d'Albafiorita, un mercante che, arricchitosi, è entrato a far parte della nuova nobiltà. L'astuta locandiera, da buona mercante, non si concede a nessuno dei due. L'arrivo del Cavaliere di Riprafratta, un aristocratico altezzoso ed un misogino incallito che disprezza ogni donna, sconvolge il fragile equilibrio instauratosi nella locanda. Mirandolina, ferita nel suo orgoglio femminile e non essendo abituata ad essere trattata come una serva, si promette di far sì che il cavaliere s'innamori di lei.