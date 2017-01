"La magia delle stelle a colpi di spazzola" - Il giro dell'anno in 12 segni

Un inizio d'anno con le stelle, presso lo Studio M hair spa di Treviso. Il famoso astrologo SIMON & the STARS sarà ospite del salone di bellezza in zona S. Nicolò per presentare il suo nuovo libro e dispensare curiosità e consigli sull'anno stellare appena cominciato. L'astrologo, che sta cavalcando l'onda del successo nel campo dando del filo da torcere allo storico Paolo Fox, risponderà a tutte le curiosità degli ospiti presenti che potranno conoscere e curiosare quello che, secondo gli astri, sarà l'andamento di questo nuovo anno appena iniziato. La serata sarà l'occasione per scoprire lo Yu Sushi Sparkling, lo spumante secco creato da Astoria Wines per sposarsi alla cultura culinaria del paese del sol levante. Durante la serata, inoltre, una speciale esclusiva per un fortunato partecipante che riceverà un oroscopo personalizzato con l'astrologo. Un ringraziamento speciale a Astoria Wines e SuSa Ristorante giapponese.