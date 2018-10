Evento di informazione "La medicina incontra l'estetica avanzata"

L'evoluzione delle scoperte scientifiche di questi ultimi anni sta avanzando a ritmi incalzanti. In un momento storico in cui il mondo dove viviamo è sempre più inquinato e malato, e spesso nel nostro quotidiano tendiamo ad adottare uno stile di vita non corretto che insieme ad altri fattori può esporci al rischio di contrarre serie patologie, è possibile trovare negli insegnamenti della medicina e della chirurgia, nelle loro forme più evolute, qualche risposta e alcuni suggerimenti per affrontarle. In particolare nella chirurgia estetica possiamo incontrare tutti quei benefici che più si legano agli aspetti psico-fisici e di equilibrio con noi stessi. All’interno di questo scenario lavorano professionisti medici che oggi mettono la loro profonda esperienza e competenza al servizio di un pubblico sempre più ampio, ricettivo e interessato a migliorare le proprie abitudini.

Ingresso libero

“LA MEDICINA INCONTRA L’ESTETICA AVANZATA” - Gli ultimi ritrovati nei trattamenti anti-age

relatore dott. Nicola Pittoni - Dermo-Chirurgo Estetico

“LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO”

relatore dott. Luca Cancian - Medico Chirurgo Specialista in Radiologia e Oncologia medica