La memoria che non muore

Levi Alumni contribuisce alle iniziative dedicate al centenario della Grande Guerra con uno spettacolo di letture e musiche che porta in scena due romanzi dello scrittore veneto Paolo Malaguti: "Sul Grappa dopo la vittoria", il primo romanzo con il quale si è fatto conoscere, e l'ultimo, "Prima dell'alba", che sta riscuotendo grandi consensi di critica e pubblico.



I due romanzi vivranno e dialogheranno tra loro sulla scena per mettere in evidenza quel filo rosso che lega le due storie di guerra, della guerra di trincea e della disfatta di Caporetto, vissuta con gli occhi di un ragazzo che scopre la vita, la prima, e con gli occhi di chi ha fatto davvero esperienza della guerra di posizione, delle diserzioni e delle fucilazioni, la seconda. Sulla scena parole e musica si intrecceranno così come ha saputo fare l'autore con una scrittura che "crea intrecci" e "costruisce parole", non solo per misurarsi con la guerra e la storia degli ultimi, ma per tramandare la memoria di un amore per la pace: una memoria che non muore.



Evento anticipatore del prossimo Festival CombinAzioni, che avrà come tema "Se questa è pace", tra le canzoni di un'umanità combattente, ascolteremo il desiderio di pace, perché la guerra è sempre stata, per gli uomini, la circostanza in cui si sprigiona l'intensità della vita.

