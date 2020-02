LA METÀ PIÙ BELLA DEL CIELO



Parlare di donne senza cadere nei luoghi comuni o nella retorica è difficile e delicato ed è necessario, in particolare per gli uomini, entrare in punta di piedi e con il massimo rispetto in questo meraviglioso universo.

La Compagnia Musicale LA MERIDIANA ha deciso di farlo in musica, dedicando una serata alle donne madri, figlie, artiste e lavoratrici: il concerto LA METÀ PIÙ BELLA DEL CIELO racconterà un delicato e affascinante mondo attraverso alcune tra le più belle canzoni della musica italiana, dedicate al mondo delle donne.

Ci piacerebbe che ogni sfaccettatura di questo colorato caleidoscopio potesse entrare in questo piccolo concerto e regalare un momento in cui ogni donna si identifichi e si riconosca, e in cui ogni uomo rifletta su quanto complesso e delicato possa essere il mondo di chi, spesso, è loro accanto.

In fondo, come diceva il grande Enzo Biagi, Le verità che contano, i grandi principi, alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino.



ENTRATA CON PRENOTAZIONE E OFFERTA LIBERA

Prenota ora -> https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-meta-piu-bella-del-cielo-94692631209





La compagnia Musici la Meridiana



La Compagnia Musici la Meridiana è un’associazione culturale composta da 80 elementi tra attori, coristi, musicisti e tecnici, tutti volontari, che porta in scena concerti multimediali senza fini di lucro. Tra gli obiettivi principali del gruppo vi è il coinvolgimento del pubblico, nella diffusione di un messaggio a contenuto etico e morale, oltre che a. contribuire con il proprio lavoro a progetti di solidarietà . L’associazione realizza progetti multimediali con protagonista la musica d’autore italiana e straniera, la musica sacra, la musica da film e la musica originale propria, il tutto rigorosamente dal vivo mediante coro e orchestra.



