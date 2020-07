La scelta, e tu cosa avresti fatto?

SPETTACOLO CON MARCO CORTESI E MARA MOSCHINI



Prenotazione obbligatoria, con offerta libera: combinazioni.festival@gmail.com o 3454813756



Con più di 800 repliche tra Italia ed Europa, capace di correre sul filo dell'emozione e risvegliare le coscienze, lo spettacolo La Scelta è stato definito dalla stampa "un magnifico esempio di teatro civile".



Due narratori, un uomo e una donna, quattro storie vere di coraggio provenienti da uno dei conflitti più atroci e disumani dei nostri tempi: la guerra che ha insanguinato l'ex-Jugoslavia tra il 1991 e il 1995. Basato sul lavoro giornalistico di Svetlana Broz, La Scelta porta in scena straordinarie testimonianze di eroismo e coraggio. Nascondere il vicino in casa propria, dare un passaggio a una donna, condividere del cibo con un ragazzo ci appaiono piccoli gesti, ma diventano enormi esempi di umanità in un tempo in cui la malvagità è sovrana, in cui l'aiutare quel vicino di casa, amico, conoscente di etnia o religione differente può costarti la vita.



In caso di maltempo, lo spettacolo verrà rinviato al primo giorno successivo di bel tempo



L'evento rientra nel progetto "Un cimitero da vivere" dell'associazione Levi Alumni, gestito dall'associazione CombinAzioni, patrocinato dal Comune di Montebelluna e finanziato dall'Agenzia Nazionale Giovani - programma European Solidarity Corps

Gallery