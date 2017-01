La Sporta dea Marantega - IX Edizione

Cosa c'è nella Sporta della Befana? Questa è una Befana speciale, che ama scegliere e preferire prodotti naturali, autentici e genuini, artigianali e sostenibili, meglio da piccoli produttori e artigiani, magari locali. All'amata vecchina piace divertirsi con i giochi di una volta e stare in compagnia a raccontare fiabe ai più piccini. Quindi, anche quest'anno, la accoglieremo con tutte quelle proposte che di sicuro apprezzerà, come è stato per gli anni scorsi. E la sua fatata gerla si riempirà di tante prelibatezze e cose belle, che la accompagneranno per tutto l' anno.



L' ultima festa di questo lungo periodo natalizio, ma anche la prima dell' anno nuovo. Da vivere e condividere con un appuntamento che vi propone tanti spunti per iniziare Bene: con genuinità, semplicità, benessere e armonia!



