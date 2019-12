"La voce del bosco", di Dimitri Feltrin

LA VOCE DEL BOSCO

film e incontro con il regista Dimitri Feltrin



Evento in collaborazione con GAST Campilonghi



Biglietto € 6,00

I biglietti potranno essere acquistati direttamente al cinema la sera stessa dell'evento.



Nell’autunno del 2018 la montagna bellunese è stata messa a dura prova dal maltempo, ma la sua cultura continua a radicarsi tra le valli, grazie a uomini e donne che si impegnano a mantenerla viva. La celebre artigiana e fisarmonicista Francesca Gallo ci accompagna in un viaggio alla scoperta degli alberi e della cultura dell’Agordino, fatta di musica, danze e antichi mestieri. Un lavoro di comunità che fa risuonare, limpida e vitale, La voce del Bosco.



Dimitri Feltrin è un giornalista e videomaker di Trevignano. Dal 2011 lavora come libero professionista nel campo del giornalismo e delle produzioni audiovisive. Nel 2017 consegue la laurea magistrale in Antropologia culturale a Bologna. Attualmente ricopre la carica di vicesindaco a Trevignano. Ha realizzato due reportage di viaggio, documentando i progetti dell'Associazione Culturale Ostrega!, e ha diretto e prodotto i documentari Il doCUEOmentario (2013), La Ragazza delle scarpe (2014), Il Viandante del Sole (2014), Cresceranno le siepi (2016), Asfalto (2018)