Lab 20: niente campus creativo de gli Alcuni ma una nuova proposta al parco

LAB20 - CAMPUS CREATIVO



Il centro estivo de Gli Alcuni si ferma.



Dopo due anni di successi, quest'estate non ci sarà il campus creativo per ragazzi. Nelle ultime due settimane di giugno le aree del Teatro Sant'Anna e del Parco degli Alberi Parlanti erano occupate da 80 ragazzi che, accompagnati dagli animatori del parco e dai professionisti di Gruppo Alcuni, si divertivano a scoprire tutte le sfaccettature della creatività con laboratori di teatro, cartoni animati, emozioni, musica, robotica, giornalismo, giochi di società e tante esperienze uniche ed entusiasmanti.

Quest'anno il campus si ferma.



Non ci saranno le due settimane di intrattenimento educativo così come le abbiamo presentate negli scorsi anni ma stiamo progettando delle nuove esperienze, di un singolo giorno a tema, da proporre al Parco degli Alberi Parlanti nell'estate 2020. Per partecipare basterà a questo "estratto di campus" basterà seguire le comunicazioni che saranno pubblicate sul sito e sulle pagine social del Parco degli Alberi Parlanti nelle prossime settimane.