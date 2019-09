Laboratori di disegno e pittura

INCONTRI DEDICATI ALL'ARTE E LA SUA PRATICA. Il disegno: la progettazione dell'opera e il suo processo creativo; i supporti e relative preparazioni: la tela e il suo processo produttivo, il telaio e relative proprieta', tavole, supporti cartacei, le imprimiture tradizionali, le imprimiture e la modernita', fondi, preparazioni; abbozzo; colori e strumenti: le terre, i pigmenti in polvere, le lacche, gli oli, le essenze, le resine acriliche, la macinatura dei colori, la preparazione dei colori, i solventi, i siccativi, i medium, additivi tradizionali, additivi sperimentali, i conglomerati polimaterici, i pennelli, la spatola, la pittura con olio idrosolubile, i medium per la pittura idrosolubile, la compatibilita'tra differenti tecniche pittoriche, la verniciatura delle opere; pittura in studio ed in ex-tempore.

Informazioni ed iscrizioni: +39 348 57 69 522