Museo di Asolo: laboratori natalizi per bambini creativi

Durante le feste il Museo Civico apre le porte alla creatività dei bambini! Nel corso delle vacanze di Natale abbiamo creato tre appuntamenti per i vostri giovani creativi dai 6 ai 12 anni per approfondire la storia e l'arte del Museo senza nulla togliere al divertimento!



✦ Venerdì 27 dicembre: Il mio coloratissimo calendario 2020 - Personalizza ogni mese del 2020 con fantasia e arte;

✦ Lunedì 30 dicembre: Caccia al tesoro in Museo - alla scoperta delle sezioni del museo divertendosi;

✦ Venerdì 3 gennaio: Trama e ordito - Alla scoperta della tessitura nel Medioevo.



Tutti i laboratori hanno inizio alle ore 15.30. Il costo di 3 euro a bambino, attività a numero chiuso con prenotazione obbligatoria al 347 5735246 o a info@museoasolo.it. L'evento è organizzato grazie al sostegno di CNA Asolo, Assiveneta, Farmacia Tonini.