Laboratorio d'arte

Ogni SECONDO MARTEDI' del mese l'Associazione Culturale Officinarte999, mette a disposizione i propri spazi e strumenti per accogliere Artisti Incisori per sviluppare le proprie opere e, i principianti, per avvicinarsi al mondo dell'Incisione e Stampa d'Arte. Per info e iscrizioni: 348 5769522 - u.crosato80@gmail.com -

segui su Facebook: "Officinarte999".