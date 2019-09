Laboratorio bimbi "Un pensiero per i nostri nonni"

In occasione della festa dei nonni del 2 ottobre ecco un laboratorio per creare un meraviglioso regalo fatto a mano dai loro nipotini! Ogni bambina/o creerà una fantastica cornice per la foto dei nonni colorando e incollando delle foglie. E la foto? Semplice! Dovrà essere una foto dei o con i nonni, dovrà essere portata da casa e stampata in formato A5, a colori o in bianco e nero, questo lo scegliete voi! Per chi avesse difficoltà nel stamparle potrà inviare la foto direttamente all’indirizzo concorsi@bardingardenstore.it mettendo come oggetto della mail “foto laboratorio nonni di (nome del bambina/o iscritta/o).

CORSO A NUMERO CHIUSO

Quota di partecipazione € 5 da versare al momento dell’iscrizione. Alla fine del corso ogni partecipante porterà a casa la creazione realizzata durante il laboratorio. Il corso avrà luogo presso il Garden Center e verrà svolto solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. In caso di mancato raggiungimento il corso verrà annullato e l’importo versato per l’iscrizione sarà restituito come buono d’acquisto.