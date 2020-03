Laboratorio d'arte: corso di incisione e stampa in tre incontri

L'associazione culturale artistica Officinarte999 promuove una nuova serie di corsi pratici di calcografia e stampa d'arte della durata di 3 incontri con cadenza settimanale (1 incontro a settimana).

Nel primo incontro si parlerà di: tipi di incisione diretta e indiretta; cenni storici sull'acquaforte ed acquatinta; ambiente di lavoro e strumenti; preparazione della matrice (lastra), bordi e lucidatura; sgrassatura e verniciatura a cera; disegno e incisione sulla matrice, tecnica del chiaroscuro con tratteggio; preparazione ceramolle. Nel secondo appuntamento: morsura (acidatura) della matrice; corretta pulizia con sgrassatura, analisi matrice; ritocchi degli eventuali errori con bulino e puntasecca. Nel terzo e ultimo incontro: preparazione della carta, inchiostratura e stampa della matrice con torchio calcografico; discussione e analisi collettiva dei singoli elaborati; gestione della matrice e delle copie post-stampa. Ogni partecipante deve un contributo spese pari a 100 euro per sostenere i costi del laboratorio ed i materiali necessari per la prova pratica, che saranno forniti al momento dell'adesione (n°2 matrici e n°2 fogli). Iscrizioni riservate agli adulti e sempre aperte (chiuse solo ad agosto). I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria.



Per informazioni ed iscrizioni:

Arch. Umberto Crosato 348/5769522 ; u.crosato80@gmail.com