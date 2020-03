Laboratorio esperienziale: io e le mie emozioni

In questo laboratorio teorico pratico: scopriremo come le emozioni siano una grande risorsa a nostra disposizione. Impareremo a non soccombere alle molecole di emozione.

Comprenderemo come utilizzare il loro potenziale energetico a nostro favore. Capiremo in che modo le abitudini creano dipendenze emotive. Scopriremo fino a che punto gli altri incidono sul nostro mondo emotivo. Riusciremo a produrre le emozioni, scegliendo quelle che possono rendere gioiosa la vita di ogni giorno e luminosa quella spirituale.