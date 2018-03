Laboratorio di furoshiki da Ikiya

“Il furoshiki (風呂敷) è un tipico involucro quadrato di stoffa, tradizionalmente utilizzato in Giappone per trasportare vestiti, bentō, regali e altri beni". L’arte giapponese di avvolgere contenere, trasportare oggetti di ogni forma: un’alternativa elegante ed ecologica per preparare originali pacchi dono o accessori di uso quotidiano, come pochette borse borsette e porta oggetti. La sensibilità verso l’ambiente cresce e tornano in voga materiali e abitudini antiche, di cui si riscopre la modernità.

Parleremo delle origini e delle usanze nella tradizione e ai giorni nostri, e apprenderemo oltre 10 modalità adatte alle diverse occasioni e oggetti. Nella dotazione, opzionale, è compreso un furoshiki originale Giapponese di grandi dimensioni, oltre un metro quadro, che consente di realizzare tutti gli esercizi ed in particolare una borsa davvero unica!

Luogo e data: presso Ikiya, mercoledì 21 marzo alle ore 20.00

Insegnante: Ingrid Ingrassia di Papermedia

Numero massimo di studenti: 10

Costo: 40,00€ compresa la tessera associativa 2018

[Il costo per i tesserati 2018 è 30,00€]

Per chi desidera, è possibile acquistare il furoshiki che verrà usato durante il workshop, ad un prezzo agevolato: 20,00€ invece che 35,00€.