Laboratorio esperienziale in contemporanea in 8 città italiane per iniziare l'anno con una bella carica di energia, consapevolezza e determinazione!



Illumina il tuo futuro. Trasformare gli ostacoli in opportunità è evento di SpiritualCoach Percorsi di Crescita Personale e Spirituale di Lucia Merico SpiritualCoach®, scrittrice, speaker e insegnante di crescita personale e spirituale.