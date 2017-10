Laboratorio di lavoro manuale per bambini

Incontri di lavoro manuale per

bambini dai 7 ai 14 anni

aiutiamo i nostri figli a far

emergere la loro creatività, usando gli strumenti in loro possesso:

"Le Mani"

Mirella, insegnante di lavori

manuali, sarà lieta di accogliere con pazienza individuale, i futuri artisti e creativi.

Ogni lunedì ore 16 - 17

martedì ore 17.30 alle 18.30 e venerdi ore 16 -17