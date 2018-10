LaSabri mania arriva all'Arsenale di Roncade

"Le cifre d'attesa sono incredibili e le richieste di informazioni anche arrivando da tutto il Triveneto. E' un vero fenomeno mediatico e di simpatia". Così Simone Dal Sie, del Gruppo Basso saluta l'evento di domani all'Arsenale di Roncade. Il centro commerciale “L’Arsenale”, infatti, apre le porte a una nuova super ospite. Proprio domenica 21 ottobre, alle ore 17, arriva l’amatissima LaSabri. LaSabri (Sabrina Cereseto) è una vera e propria icona del web, molto amata dei giovani.

I suoi video sono gameplay di videogiochi su computer, domande e risposte, vlog e video con messaggi educativi ai suoi fan. Simpatia e competenza l’hanno portata a essere la YouTuber più seguita e apprezzata d’Italia. L’evento è gratuito, per incontrare LaSabri, e fare la foto con lei, sarà sufficiente ritirare il pass gratuito. “Come già detto l’Arsenale è una nuova piazza del territorio in cui creare occasioni per socializzare e divertirsi” conclude Dal Sie.