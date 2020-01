Laudato si' - Dibattito su ambiente naturale e sociale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A cinque anni dall'emanazione della "Laudato Si' - Enciclica sulla Cura della Casa Comune" di Papa Francesco, Volt Treviso propone un incontro per parlare della stessa con Don Andrea Forest e sviluppare con i referenti politici le prospettive per il nostro ambiente naturale e sociale. Interverranno: - Don Andrea Forest, Delegato per la Pastorale Sociale, Diocesi di Vittorio Veneto - Cons. Marco De Blasis, Movimento 5 Stelle - On. Franco Manzato, Lega - Cons. Andrea Zanoni, Partito Democratico - Dott. Davide Zurlo, Volt