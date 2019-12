Sarmede, letture animate e laboratori creativi per il fine settimana

Continuano gli appuntamenti con la 37^ edizione de "Le immagini della fantasia", l'evento dedicato all'illustrazione per l'infanzia a Sarmede. Letture animate, laboratori creativi con illustratori e corsi con esperti promettono di appassionare nel weekend grandi e piccini.

Sabato 7 dicembre alle 15.30 un laboratorio creativo per bambini e ragazzi “Il gran ballo d’inverno”, ispirato al libro I fiori della piccola Ida di Hans Christian Handersen illustrato da Daniela Iride Murgia. Con materiali, carta e tinture naturali ricavate da polveri di vegetali, erbe o terre, si darà vita a fiori mai visti. A cura di Enrica Pilot (su prenotazione). Domenica 8 dicembre alle 10.30 e 11.30 in programma letture animate imprevedibili a cura di Carlo Corsini, dal titolo Non è colpa mia e altre storie. Nel pomeriggio di domenica alle 14.30 e 16.00 un laboratorio creativo su prenotazione Il bianco di Emily, a cura di Sonia Maria Luce Possentini, illustratrice di Angeli di Emily Dickinson, selezionata per la 37^ edizione de Le immagini della fantasia e Premio Andersen 2017, come Miglior illustratrice. Bianco come la neve? O bianco come un angelo o come un vestito da sposa? Bianco come le nuvole o come un fantasma? Emily ci vuole tutti così… soltanto bianchi!

Questo fine settimana per gli adulti un corso della Scuola Internazionale d’Illustrazione, dal titolo: Forme, modi e percorsi della “scoperta” letteraria: libri attivi, libri d’artista, photobooks e contaminazioni digitali, a cura di Marnie Campagnaro, curatrice dello spazio Pedagogia ed immaginazione della 37^ edizione. PhD in Scienze pedagogiche e ricercatore presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università di Padova, insegna Teoria e Storia della Letteratura per l’infanzia presso l’Università di Padova. Il corso è rivolto a docenti della scuola primaria e dell’infanzia, educatori, bibliotecari, librai, appassionati, con la finalità di analizzare alcuni orizzonti di ricerca e campi di indagine della letteratura per l’infanzia nel dibattito teorico contemporaneo; operare scelte in ambito educativo, utilizzando le metodologie e gli strumenti della pedagogia della lettura; comprendere le potenzialità educative di alcune tipologie di albi illustrati; progettare attività di educazione alla lettura e alla letteratura per l’infanzia.