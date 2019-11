"Le immagini della fantasia": a Sarmede nuovo weekend di incontri e illustrazioni

Sabato 9 novembre alle 17, il Museo Zavřel ospiterà la presentazione del libro Dalla stanza di Miriam, edito da Lupieditore, alla presenza dell’autore Massimo Neri, in collaborazione con il Comune di Sàrmede.

Domenica 10 novembre dalle 10.30 alle 12.30 continuano gli appuntamenti guidati, dedicati ai nuovi dispositivi pedagogici interattivi, creati appositamente per questa edizione. Il pubblico, grazie al Il Bestiario verticale di Javier Sáez Castán (Spagna) potrà comporre e scomporre mostri, creandone di nuovi; con le inedite incisioni invisibili di Michael Bardeggia (Italia), potrà, attraverso l’uso del tatto, scoprire alcuni importanti mostri mitologici. Inoltre nella Sezione Pedagogia ed immaginazione, dedicata quest’anno a La vita segreta degli oggetti e curata dalla docente universitaria Marnie Campagnaro, grandi e piccoli potranno giocare ed immaginare nuovi fantastici mondi, grazie alle illustrazioni di Suzy Lee e al suggestivo abecedario, a forma d’armadio, nelle cui porticine si nascondono 21 oggetti da fiaba da scoprire. Oltre ad immergersi in albi illustrati, silent books, imaginier e fiabe illustrate, vi sarà una strabiliante galleria visiva di oggetti specialissimi. Nel pomeriggio di domenica 10 novembre, alle 14.30 e 16, si terranno due workshop creativi per ragazzi dai 7 ai 13 anni, dal titolo A caccia del Vodník, a cura di Giulia Maria Belli e Riccardo Giacomini. La fiaba popolare ceca scritta e illustrata da Štěpán Zavřel, che ha per protagonista il leggendario folletto di nome Vodník, sarà da ispirazione per ogni ragazzo che parteciperà. Grazie al collage, colori a tempera e pennelli, ogni partecipante realizzerà il proprio personalissimo mostro acquatico.

Le novità della Scuola Internazionale d’Illustrazione

Nel fine settimana arriverà a Sarmede Antonio Bonanno, noto illustratore, selezionato per la 37^ edizione de Le immagini della fantasia, con il libro Le stanze segrete di monsieur Perronnet, edito da Logos edizioni. Condurrà, nelle due giornate del 9 e 10 novembre, un corso breve sul tratteggio a china, durante il quale saranno studiate vecchie tecniche e nuovi linguaggi, e le contaminazioni tra le molteplici espressioni visive. Il docente, laureato in scenografia all'Accademia di Belle Arti di Catania, ha lavorato come Art Director e grafico pubblicitario per diverse agenzie e case editrici, per ultima la “Salani editore”, con cui attualmente collabora. Ha disegnato vignette per il quotidiano “La Sicilia” e illustrato copertine e libri per le case editrici: Édition du Lampion, HongFei Cultures, Logos, Marco Tropea editore, Edinova, Edizioni Amici, GG Studio. Sue mostre sono state allestite presso il Salone 5e lieu a Parigi, la Galleria d’arte “Spazio Papel” e la Libreria Gogol & Company di Milano, alla Nardini Bookstore di Firenze, al Comix Café di Grosseto, alla Feltrinelli e al TribeArt di Catania, al Cibrario ad Acqui Terme, all’Happy Planet Art Gallery di Viareggio.