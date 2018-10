Le mille e una fiaba, incontri per adulti

La fiaba: una chiave per conoscersi, evolvere, crescere.

-Incontri per adulti –



Relatrice: Dott.ssa Katiuscia Specchio, Psicologa



Date degli incontri:

Venerdì 26 ottobre 2018

Venerdì 23 novembre 2018



PRESENTAZIONE

Nella fiaba è rappresentato - per immagini - tutto il nostro mondo interiore e la rete delle nostre relazioni: il bene e il male, gli amici e i nemici, le aspirazioni e le prove da superare. I bambini attraverso le fiabe possono elaborare paure e difficoltà che dovranno affrontare per crescere e diventare adulti. Ma la fiaba è preziosa anche - e soprattutto – per i grandi, che attraverso la riflessione possono far tesoro di importanti suggerimenti, basati su una saggezza antica.



Gli incontri che vi proponiamo sono dedicati alla lettura di fiabe accuratamente selezionate dalla dott.ssa Katiuscia Specchio, per far emergere i temi di vita con cui tutti ci confrontiamo e dai quali, attraverso la riflessione guidata, possiamo trarre spunti e indicazioni per la nostra evoluzione.



I INCONTRO: DISTACCHI, PASSAGGI E CAMBIAMENTI.

VENERDI’ 26 OTTOBRE

Vivere vuol dire evolvere continuamente, a volte più in fretta a volte meno, da un momento all'altro, da una situazione all'altra, da un’età all'altra, in un fluire continuo in cui noi siamo sempre gli stessi e mai gli stessi...

Obiettivo dell’incontro: acquisire la capacità di trovare adattamenti nuovi, ossia abbandonare un vecchio terreno per trovare gli strumenti utili per elaborare i passaggi continui e i cambiamenti del vivere, per accettare il dolore dei distacchi e delle separazioni.



II INCONTRO: L'IMPORTANZA DELLE RADICI.

VENERDÌ 23 NOVEMBRE

"Nulla vi è di più dolce della propria terra" faceva dire Omero a Ulisse. L'Odissea è il racconto del suo lungo ostinato e tormentato viaggio di ritorno a casa attraverso mille pericoli e avventure. E' l'idea del ritorno a casa che alimenta la sua forza interiore, facendogli superare le mille avversità.



Obiettivo dell’incontro: riflettere sulle origini e sull’importanza delle nostre radici, per rispondere alle domande: “chi sono io?, dove sono?, in che mondo mi trovo? e chi sono quelli che mi circondano?”







Dott.ssa Katiuscia Specchio

Libera professionista dal 2001. Laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Bologna. Specializzata in Psicoterapia Dinamica Breve presso il CISSPAT con sede a Padova.

Applica tecniche di rilassamento come Training Autogeno e Ipnosi.

Per interesse personale si è avvicinata ad una tecnica immaginativa come la fiaba- terapia: scrittura creativa e di scoperta che si può utilizzare con adolescenti, adulti e anziani nello specifico per il trattamento del morbo di Alzheimer. Facilitatore per gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto.









Timing degli incontri:

-ore 20.00: lettura della fiaba

- ore 20.30: riflessione guidata sui temi della fiaba

- ore 21.30: conclusioni e conviviali



Costo di ciascuna serata:

25,00 €



Ogni serata è a iscrizione autonoma e sarà attivata con un minimo di 10 partecipanti

Massimo 15 partecipanti

Sede degli incontri: Robe Turche, via Canoniche, 8, Treviso.



INFO E ISCRIZIONI :

Robe Turche Tel. 391 4360734 robeturche@gmail.com