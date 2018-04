Salotto culturale "Le mille e una notte: simbolismo e analisi psicologica della fiaba"

Quinto "salotto culturale" di Robe Turche:



"LE MILLE E UNA NOTTE:

IL SIMBOLISMO E L'ANALISI PSICOLOGICA DELLA FIABA"



Dopo un breve excursus storico della fiaba (origini e diffusione), verranno raccontati i fatti e gli scenari, focalizzando l’attenzione sull’analisi psicologica della fiaba, e in particolare sulla figura femminile di Shahrazad e su quella maschile di Shahriyar.



Durante la serata saranno letti i tratti più affascinanti della fiaba “Le mille e una notte” a cui seguirà il commento della Dott.ssa Katiuscia Specchio.



A conduzione dell'incontro: la dott.ssa Katiuscia Specchio.

Libera professionista dal 2001. Laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Bologna. Specializzata in Psicoterapia Dinamica Breve presso il CISSPAT con sede a Padova.

Applica alcune tecniche di rilassamento: come Training Autogeno e Ipnosi.

Per interesse personale si è avvicinata ad una tecnica immaginativa come la fiaba- terapia: scrittura creativa e di scoperta che si può utilizzare con adolescenti, adulti e anziani nello specifico per il trattamento del morbo di Alzheimer. Facilitatore per gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto.



L'incontro è realizzato in collaborazione con l'associazione FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari ).





Ingresso gratuito, a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria:

Robe Turche 3914360734 robeturche@gmail.com