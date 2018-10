Le quattro stagione dell'Elfo Verdino al teatro Sant'Anna

La rassegna “Una Fetta di Teatro”, dà appuntamento a grandi e piccini domenica per un nuovo appuntamento della stagione 2018-2018. Al teatro Alcuni Sant’Anna alle 16.30 andrà in scena “Le quattro stagioni dell’elfo Verdino”. Sul palco una delle compagnie storiche del teatro ragazzi italiano, il Teatro Evento di Modena, che vanta un'attività ininterrotta di 40 anni nel settore. Porta a Treviso un lavoro molto poetico, adatto ai bambini anche più piccoli e agli adulti disposti ancora a sognare. Lo spettacolo è scritto da Cristina Bartolini, che è anche una delle interpreti insieme con MassimoMadrigali, con la regia di Sergio Galassi, le scene di Tzvetelina Tzvetkova, mentre oggetti e figure sono di Claudia De Benedittis.

L’Elfo Verdino, racconta magiche storie sulle stagioni del Bosco Misterioso: la sua straordinaria capacità di raccontare guiderà i bambini alla scoperta delle stagioni, delle loro caratteristiche, dei loro diversi colori, del loro avvicendarsi. Una storia per ogni stagione, cominciando con “Cincia Primavera e il paese di Quielà”, passando per “L’estate di Carletto scoiattolo” e “Uvetta e i frutti dell’autunno” per finire con “La Signora dell’inverno”. Il linguaggio semplice delle fiabe, la messinscena rigorosa ma leggera nello stile e le figure simpatiche e colorate rendono lo spettacolo fruibile ai piccoli spettatori e agli adulti… sognatori.

Mercoledì 31 ottobre la rassegna “Una fetta di teatro” continua con l’evento speciale per HALLOWEEN a TEATRO con Fata Corolla e Fata Valeriana in “La voce della Sirenetta” alle 20.30.



*** Costi e orario biglietteria

Ingresso euro 5,50 – tessera valida per 5 entrate a 25 euro o 10 entrate 45 euro (le entrate si possono usare anche nello stesso giorno, sia per gli spettacoli che per le proiezioni in programma).

I bambini sotto i 3 anni entrano gratis.

La biglietteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30; domenica 10-12 e 15-17,30. Info: 0422.421142 teatro@alcuni.it | www.teatrosantanna.it.



*** Formula per le famiglie “Parco+Teatro”

Ogni domenica pomeriggio a soli 11 euro è possibile visitare uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti e successivamente assistere allo spettacolo in programma. Per prenotazioni: 0422.694046.