Asolo Matinée - "Le quattro stagioni"

Nello spazio arioso del chiostro di un antico convento asolano, uno dei capolavori musicali più noti e più cari a noi tutti: le Quattro Stagioni saranno al centro di un programma tutto vivaldiano, eseguito da una giovane orchestra, diretta da un interprete e insegnante di chiara fama. Come sempre, Asolo Matinée valorizza l’impegno e il talento dei giovani.

Il maestro Lot illustrerà i brani eseguiti e intercalerà ciascuna delle stagioni con la lettura dei sonetti descrittivi che originariamente le accompagnano.



Il Convento dei S.S. Pietro e Paolo si trova in via Collegio, a 150 metri dalla piazza di Asolo, in direzione della Rocca. In caso di maltempo, il concerto avrà luogo al coperto, nella chiesa annessa.



Dopo il concerto, aperitivo con i musicisti offerto da Tenuta 2Castelli.



Ingresso ad offerta responsabile, su prenotazione ad asolomatinee@gmail.com



