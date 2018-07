Le quattro stagioni: la musica di Vivaldi con orchestra, attori e acrobati al Parco

Venerdì 6 e sabato 7 luglio alle ore 21.15, il Parco degli Alberi Parlanti ospita il fortunato spettacolo Le Quattro Stagioni: la gioia della musica di Vivaldi interpretata dal vivo su 4 diversi palcoscenici in uno show itinerante tra gli alberi del Parco, per la regia di Sergio Manfio.



Lo spettacolo della compagnia teatrale Gli Alcuni vede la presenza in scena di attori, musicisti, acrobati e creatori di bolle di sapone giganti, oltre a cartoni animati proiettati su grande schermo. Un cast molto eterogeneo, che permette di raccontare Le quattro stagioni in modo nuovo, emozionante ed estremamente coinvolgente, consentendo agli spettatori di entrare davvero nell’opera di Vivaldi interpretata dall’Ensemble RecordaRes.



Uno spettacolo itinerante tra gli alberi secolari del Parco degli Alberi Parlanti per scoprire la maglia della musica Classica e l’opera di Vivaldi in una versione dedicata ad un pubblico adulto ma anche a famiglie con bambini.

🎟️ Ingresso Intero € 7,00 , Ingresso ridotto € 5,50 per bambini fino ai 10 anni. Ingresso gratuito sotto i 3 anni. È CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE



🌳Info e prenotazioni allo 0422694046 info.parco@alcuni.it

⛈️In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato



LO SPETTACOLO

Sulla celeberrima musica di Antonio Vivaldi scorre la vita di Adele. La storia si svolge in un circo: il circo Baffoni. I protagonisti sono il direttore del circo, il signor Baffoni appunto, e sua nipote Adele. Adele è la figlia di un maestro di violino molto povero che, per dare un futuro alla figlia, la manda da suo fratello il signor Baffoni. L’arco di tempo è lungo e percorre interamente le quattro stagioni. La primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno. Le stagioni passano e Adele cresce, sognando di studiare musica e diventare una cantante. Il direttore suo zio però non è contento: non c’è posto per una cantante lirica nel circo. Allora Adele osserva da vicino i “mestieri” del circo che si accompagnano alle note delle “Quattro Stagioni”, ma la sua fantasia e i suoi sogni la portano altrove.





Lo spettacolo sarà replicato anche il 20-21 luglio 2018.