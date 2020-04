Gli Alcuni continuano ad aprire il loro teatro virtuale ai tantissimi bambini che li seguono con passione da ogni parte d’Italia. Lo spettacolo in programma domenica 19 aprile a partire dalle 17 si intitola “Leo da Vinci – Missione Monna Lisa” e vede in scena il Capi e l’Assistente, ovvero Sergio Manfio (che firma anche la regia) e Francesco Manfio, attori conosciutissimi e molto amati dai più piccoli. Il Capi e l’Assistente stanno preparando un nuovo film che ha come protagonista un giovane, geniale e simpatico Leonardo da Vinci. Leonardo sogna di poter volare e condivide il suo desiderio con i suoi grandi amici Lorenzo e Gioconda.

Grazie al Capi e all’Assistente, impegnati come sempre in battibecchi sul modo migliore di sviluppare il plot del film, lo spettacolo ci fa conoscere un inedito Leo da Vinci quindicenne il quale, insieme agli amici Lisa e Lorenzo, è impegnato in una fantastica avventura. Lo spettacolo, com’è tradizione degli allestimenti della compagnia, unisce alla recitazione dal vivo la presentazione di alcune scene del film in animazione che Gruppo Alcuni ha dedicato al giovane Leo da Vinci, e che è stato definito dalla critica come “Un film appassionante e divertente, che però nel profondo dà una lezione che non conosce età: non smettere mai di inseguire i propri sogni” (Il Secolo XIX).

In queste settimane in cui l’imperativo è ancora #IoRestoACasa i bambini potranno divertirsi con lo spettacolo de Gli Alcuni sulla figura del giovane genio toscano, tra creatività e ingegno, e potranno lasciare un loro commento sulla pagina Facebook del Teatro Sant’Anna che ospita lo spettacolo.