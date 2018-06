Stasera,Sabato 16/6, alle ore 21 vi aspettiamo a Basalghelle di Mansué in Piazza Aganoor per la proiezione di Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa. Il regista Sergio Manfio sarà presente alla proiezione.



Il giovane Leonardo nel suo mondo fatto di scoperte e invenzioni geniali, ha il sogno di volare. In questa avventura con Leo ci sono vecchi e nuovi amici. Ci sono anche dei temibili Pirati con l’obiettivo di recuperare un tesoro. Grazie alle sue invenzioni, Leo trova per primo il tesoro, ma i pirati non stanno a guardare!



INFORMAZIONI E COSTI: ingresso a offerta libera | in caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato | Informazioni allo 0422.421142 e distribuzione2@alcuni.it oppure presso l’Ufficio Cultura del comune dello spettacolo.