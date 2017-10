"Leo da Vinci - Missione Monna Lisa" a teatro!

Il Capi e l’Assistente tornano a divertire bambini e famiglie al teatro Sant’Anna proponendo lo spettacolo “Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa” che andrà in scena domenica 26 novembre 2017 ore 16.30 al Teatro San’Anna.



Il Capi e l’Assistente stanno preparando un nuovo film che ha come protagonista il genio-ragazzo Leonardo da Vinci. Leonardo sogna di poter volare e condivide il suo desiderio con gli amici Lorenzo e Gioconda. Ma che ruolo hanno il Capi e l’Assistente in tutto questo?



“Lo spettacolo continuerà al Cinema dal 11 Gennaio!”

www.teatrosantanna.it | ingressi 5,50 euro, gratuito sotto i 3 anni | tessera 5 ingressi 25 euro - tessera 10 ingressi 45 euro | biglietteria e prenotazioni 0422.421142 e teatro@alcuni.it



Grazie a “Una fetta di teatro”, un format ideato da Gli Alcuni, le giovani generazioni, con i propri genitori, avranno l’occasione di scoprire e vivere il teatro, con le sue storie e le sue fascinazioni, grazie a linguaggi che sono sempre nuovi ma anche attenti al particolare pubblico a cui tutto il lavoro di programmazione è dedicato.