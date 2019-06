A San Fior arrivano le divertenti fake news di "Lercio"

Oltre un anno fa il Clou Club di San Fior aveva organizzato una serata "Lercia", su cui credeva molto. L'appuntamento purtroppo non era andato come gli organizzatori si aspettavano. Per cui sabato 22 giugno la serata sarà riproposta durante la cena, per far sicuramente divertire tutti i presenti. A San Fior tornerà lo show del giornale satirico più famoso del web.

Tra i loro titoli più famosi: Macchinista fa arrivare il treno in orario: denunciato per apologia del fascismo; Giornalista di Studio Aperto non sa di essere in onda e dà una notizia di economia; Salvini si sveglia in un mondo migliore e scopre di non esistere. Ne volete ancora? Allora non potete assolutamente perdervi il Lercio live, il primo spettacolo ideato e scritto dalla redazione del sito satirico più amato d'Italia. Battute fulminanti, telegiornali improbabili vi terranno compagnia per un'intera serata, al termine della quale verrà sorteggiato il vincitore di una batteria di pentole in acciaio inox 18/10. Dalle ore 20 potrete cenare con la pizza e i piatti del Clou Club per poi proseguire la serata senza bisogno di spostarsi. I posti per la cena sono limitati e su prenotazione.

INFO E PRENOTAZIONI

BELLA VISTA Pizzeria Ristorantino Snack

📧 prenotazioni@ilbellavista.com

☎ 3664321420 (anche sms e whatsapp)