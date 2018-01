Letture animate Sotto il baobab

Letture animate per conoscere il mondo attraverso fiabe e racconti, per bambini da 6 a 10 anni...e curiosi di ogni età (se accompagnati da un un bambino ;)

L'ingresso è gratuito con prenotazione (0422 658993 - brat@bibliotecatreviso.it).



Le storie che ci porteranno a spasso per il mondo sono scelte per noi dalle lettrici ABiBRaT - Amici della BRaT e sono parte di un progetto più ampio chiamato "Storie giramondo" che viaggia da tempo nelle scuole di Treviso grazie alla programmazione dell'Assessorato Formazione Città Educativa. Ringraziamo per la collaborazione la Cooperativa Hilal.