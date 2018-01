"Letture" con Filippo Fossa al Crich Corner

Una serie di letture per bambini (e per i loro accompagnatori adulti) scelte dall'attore Filippo Fossa per festeggiare in allegria l'imminente arrivo della Befana.

Filippo Fossa ha lavorato come attore presso il “Teatro Stabile di Grosseto”.

Nel mentre conosce il regista Giulio Costa, che ne nota il malcelato disagio, e che quindi lo costringe allo spettacolo “Sotto Spirito” con la compagnia “Teatro delle Quisquilie” di Trento, con cui continua a collaborare.

Anima pupazzi, sagome, marionette da tavolo e se stesso nella compagnia “Il Bosco Incantato” di Treviso, con cui ha rappresentato lo spettacolo "Il Re Capriccione" a Stoccolma, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura

E' stato diretto da Giorgio Bertan nella messa in scena de “Il ratto di Arianna”, da un canovaccio di Commedia dell’Arte.



Collabora con l'Accademia “Lorenzo Da Ponte” di Vittorio Veneto in qualità di docente.



Ha seguito seminari guidati da Andrea Pennacchi, Fabrizio Paladin e Matteo Tarasco.



Ha frequentato la scuola di Teatro “A l’Avogaria” di Venezia con insegnanti come Nora Fuser e Michela Martini e ha completato studi di doppiaggio con Massimo Giuliani, Rodolfo Bianchi e Roberto Chevalier.



E’ la voce del duo brillante “Il contrario di un'idea”.



Crich Corner in pieno centro a Treviso, a pochi passi da Piazza dei Signori.

Per informazioni o prenotazioni: 0422/582044