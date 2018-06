Finisce la scuola e la biblioteca chiama a raccolta i bimbi moglianesi per partecipare a “Letture sul prato” che si svolgerà nei prossimi lunedì di giugno (11, 18 e 25) nel giardino attiguo alla Biblioteca comunale.

L’iniziativa è stata promossa con la collaborazione dell’Associazione di quartiere Cento Nord, il cui presidente Piergiorgio Tozzato ha recentemente donato, a nome del quartiere, alla Biblioteca civica un Kamishibai, un originale ed efficace strumento per l'animazione alla lettura, è un teatro d'immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. E’ costituito da una valigetta in legno nella quale vengono inserite delle tavole stampate sia davanti che dietro: da una parte il disegno e dall’altra il testo. Lo spettatore vede l’immagine mentre il narratore legge la storia. Il Kamishibai invita a raccontare e fare teatro, e un luogo scenico per creare un forte coinvolgimento tra narratore e pubblico. L’Associazione di quartiere ha donato anche la storia di carta "Berta la lucertola", che sarà utilizzata nelle tre giornate di lettura in giardino.

La lettura sarà accompagnata da laboratori che si svolgeranno anch’essi nel giardino della biblioteca a cura di Federica Campagnaro. L’iniziativa è rivolta a bambini/e dai 4 agli 8 anni, su prenotazione fino a esaurimento posti. I genitori sono invitati a restare e partecipare all'attività. Si consiglia abbigliamento comodo e non delicato (e anche di munirsi di spray repellente insetti...)

Info e prenotazioni: Biblioteca Comunale di Mogliano Veneto Via De Gasperi, 8 - Mogliano Veneto 041 877 70 32 biblioteca@comune.mogliano-veneto.tv.it.