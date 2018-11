Lezione aperta con l'Ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte

L'Ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte presenterà a Vittorio Veneto il suo ultimo lavoro: “LA LEZIONE STRATEGICA DELLA GRANDE GUERRA” I sogni e la dura realtà. La sua venuta a Vittorio è un grande evento, basti pensare che il giorno 7 novembre sarà a Milano alla Università Cattolica del sacro Cuore e all'ISPI, centri di riferimento per la diplomazia e le relazioni internazionali. La prefazione al libro è del Generale Giuseppe Cucchi, già nostro ospite lo scorso mese di marzo per la seconda giornata di studi geopolitici.

E' una occasione di grandissimo spessore che l'Università dona alla città. Il nuovo lavoro dell'Ammiraglio Sanfelice sarà presentato dal Presidente dell'Università e da un giovane laureato in Studi strategici presso l'università di Gorizia nostro concittadino, nell'ambito delle opportunità intergenerazionali che cerchiamo di sviluppare sul territorio. Di seguito alcune note sul testo. «Nella Prima guerra mondiale i piani e le decisioni furono il prodotto di un’intera classe militare che mostrò spesso la propria insufficienza a gestire il “fenomeno guerra” su una scala che pochi, nelle nazioni interessate, avevano previsto».

La Grande Guerra, raccontata e analizzata dalle stanze degli Stati Maggiori dove un’intera classe militare, formata su un pensiero strategico modellato su battaglie ottocentesche, si è trovata ad affrontare un conflitto di dimensioni mai viste. Anno dopo anno, offensiva dopo offensiva – in terra, in mare e nell’aria – in queste pagine vengono ripercorse e spiegate le strategie e le storie dei leader militari che, inseguendo sogni dorati di vittoria, dovettero fare i conti con la dura realtà di centinaia di migliaia di morti sui campi di battaglia, la sconfitta di Imperi e la nascita di un nuovo equilibrio mondiale. Quella della Prima guerra mondiale è stata una lezione strategica che ha cambiato per sempre il modo di concepire i conflitti armati, a cominciare da quello che, vent’anni dopo, avrebbe di nuovo travolto il mondo.

Ferdinando Sanfelice di Monteforte, Ammiraglio di Squadra, professore di Studi Strategici, «Sciabola d’Onore» in Accademia Navale, ha comandato la Seconda Divisione Navale, le Forze Navali NATO del Sud Europa e l’operazione anti-terrorismo «Active Endeavour». È stato rappresentante militare italiano alla NATO e alla EU. Insegna Studi Strategici all’Università di Trieste (polo di Gorizia) ed è autore di numerosi libri.