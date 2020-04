Cucina giapponese: ecco la lezione per preparare lo shoyu ramen

Le lezioni online sono sempre comprese per i patrons Momiji e Shogatsu: diventate patrons oggi su https://www.patreon.com/ikiya. Per partecipare solo a questa lezione è possibile iscriversi su https://bit.ly/2wSUrOo. In attesa di riprendere i nostri eventi in negozio, continuiamo a tenervi compagnia con i nostri corsi online, iniziando dalla cucina.

--------------------------------------------------------

Cosa imparerete in questa lezione?

Parliamo di shoyu ramen assieme a Yuri! Il ramen è diventato ormai famoso in Italia, ed è un piatto a base di noodles (spaghetti) serviti in brodo e conditi con carne e verdure. Il ramen ha origine cinese, e in Giappone viene presentato in moltissime varianti, che cambiano a seconda della regione, del ristorante e della stagione. In questa lezione Yuri vi insegnerà come prepararvi lo shoyu ramen, cioè il ramen con brodo a base di salsa di soia a lonza di maiale. Passo per passo, vi spiegheremo quali ingredienti usare, le quantità, e tanti piccoli trucchi per farvi un ramen da favola!

--------------------------------------------------------

Come ci si iscrive alle lezioni online di Ikiya?

Questa lezione sarà compresa, al raggiungimento del primo traguardo, per i patrons Momiji e Shogatsu, assieme a tanti altri vantaggi! Diventate patrons oggi su https://www.patreon.com/ikiya per assistere alle lezioni online, sostenere Ikiya e sbloccare contenuti esclusivi! Non siete patrons? Diamo la possibilità anche a chi non ci sostiene su Patreon di frequentare i nostri corsi online. Questa lezione costa 25,00€, mentre per chi ha la nostra tessera associativa 2020 costa 20,00€. Iscrivetevi su https://bit.ly/2wSUrOo. Le lezioni si svolgono tutte su Zoom, una piattaforma online creata appositamente per meeting e webinar. Una volta confermata la vostra iscrizione, riceverete via mail l'invito a partecipare.

--------------------------------------------------------

Se non riesci ad essere online per la lezione?

Nessun problema! La lezione verrà registrata e caricata su Patreon, a disposizione di Momiji e Shogatsu. Se non potete partecipare non vi preoccupate, potrete rivederla quando volete!

--------------------------------------------------------

Per gli ingredienti?

Stiamo preparando delle box da spedire a casa vostra, opzionali. Seguiteci per maggiori informazioni!

--------------------------------------------------------

Data della lezione: sabato 18 aprile 2020, dalle 15.00 alle 16.30 circa

Costo

[Lezione inclusa per i patrons Momiji e Shogatsu https://www.patreon.com/ikiya al raggiungimento del primo obiettivo]

Per chi non fosse patron è possibile partecipare versando un contributo pari 25,00€ a testa (20,00€ per soci ordinari 2020) tramite bonifico bancario o PayPal. Il costo comprende tutte le ricette, la lezione dal vivo con possibilità di fare domande, e l'invio della registrazione, così da poterla rivedere ogni qualvolta se ne abbia bisogno.