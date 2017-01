Cinque lezioni di dama per ragazzi

Tutti i bambini e ragazzi che vogliono imparare hanno la possibilità di migliorare divertendosi, giocando a Dama italiana in compagnia, presso l'oratorio NOI di Biancade. Lezioni avanzate per coloro con buona capacità di gioco. Calendario: domenica mattina dalle 10.30 alle 12.00, nei giorni 15 e 29 gennaio,19 febbraio, 12 e 26 marzo. Nel frattempo i genitori potranno fermarsi ad apprendere il gioco, se lo desiderano, pur sapendo che le lezioni saranno rivolte ai ragazzi per un livello da principianti. Saranno seguiti da istruttori FID (Federazione Italiana Dama) e messo a disposizione il materiale didattico. Il corso è Gratuito! non vi è l'obbligo alla partecipazione di tutte le lezioni. Informazioni: Renato Cervellin animatore NOI di Biancade cell. 3485545948 o al delegato provinciale FID cell. 3315815954 e-mail lorisscaggiante@libero.it