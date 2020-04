Strada facendo indoor: lezioni di yoga in diretta su Zoom

Lunedì ore 18 lezioni in diretta per avvicinarsi allo Yoga, con Giulia Clelia Carbonere, insegnante di Hatha Yoga. Gli esercizi e le asana proposte, con la presenza in diretta dell’insegnante, sono adatte a tutti, anche a chi si approccia allo Yoga per la prima volta, poiché ogni posizione può essere svolta con le rispettive varianti. In queste lezioni si lavora sullo sviluppo dell'elasticità, sulla mobilità della colonna vertebrale e sulla mobilitazione articolare. Grazie anche alla corretta respirazione, gli allievi potranno alleggerire tensioni di varia natura e fastidi alla schiena, migliorando la postura. Inoltre, una pratica costante consentirà di riconnettersi con il proprio corpo affinché diventi un alleato per affrontare la vita quotidiana e non un ostacolo. Queste lezioni aiutano anche a portare quiete alla mente. Lezioni realizzate dagli insegnanti qualificati di ASD Strada Facendo Indoor a Treviso – specializzata in ginnastiche posturali, per sostenere la salute e il benessere di tutti in questo momento così delicato.

Per informazioni: Palestra Strada Facendo Indoor, cell/WhatsApp 392 7734387. Mail: segreteria@stradafacendotreviso.it

Per partecipare: se sei socio A.S.D. Strada Facendo o A.S.D. Strada Facendo Indoor, scrivi segreteria@stradafacendotreviso.it e ti invieremo il link di accesso sulla piattaforma Zoom (un’applicazione semplice e gratuita). Se non sei socio, ma vuoi aggregarti alle lezioni, contattaci e ti daremo indicazioni.