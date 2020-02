Liber forum film - "Il capitale umano" di Paolo Virzì

"Il capitale umano" racconta il clima malato della nostra Italia passando attraverso la fisicità di individui dalle diverse origini sociali, calati in una trama che fonde felicemente il noir alla commedia all'italiana. Il degrado culturale e civile di un Paese è un fenomeno che si può decifrare nella corporalità degli individui e in tutta la materia (oggetti, ambienti, rituali etc.) che costituisce il loro mondo. Il romanzo omonimo del 2004 è di Stephen Amidon.