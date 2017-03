"Liberi tutti" al Rifugio Enpa di Ponzano Veneto

Se vuoi scaldarti il cuore vieni a trovarci al Rifugio Enpa di Ponzano domenica 12 marzo ! Potrai conoscere tutti i nostri amici pelosi in cerca di famiglia nonché assaggiare i nostri deliziosi manicaretti .... Ti aspettiamo con tanta allegria e voglia di far del bene !!! per info 0422-484019 cell 347-7380309