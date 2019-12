Liberi tutti winter edition: mercatino di Natale al rifugio Enpa di Ponzano

Per un vero Natale di pace e amore vi aspettiamo al Rifugio Enpa di Ponzano a festeggiare insieme ai nostri amati pelosetti. Mercatino di oggettistica per i regali di Natale animal friendly, buffet vegano e vegetariano, verdura e miele artigianale a kilometro zero e tanti premi in palio. Sarà possibile visitare il rifugio e fare gli auguri ai nostri sfortunati ospiti e chissà che qualcuno di loro non vi rubi il cuore. Inoltre ci sarà Babbo Natale ad accogliere grandi e piccini. Insomma, questo è il vero spirito del Natale: impossibile mancare.

