Alla Libreria Lovat un nuovo incontro con gli autori del libro "Le mura di Treviso"

Un incontro appassionante, a tu per tu con gli autori del libro Le Mura di Treviso: sarà Manuela Zorzi - architetto, docente e ricercatore presso la Facoltà di Architettura dell'Università IUAV di Venezia, esperta in progettazione architettonica, restauro e conservazione - ad aprire l'incontro con i lettori organizzato dalla Lovat di Villorba per venerdì 24 marzo 2017 alle ore 18.30. Seguendo la strutturazione del libro e supportata da una proiezione di stampe d'epoca, cartografie antiche, illustrazioni di Michele Potocnik e fotografie inedite di Aurelio Valenti e Milo Stocco, Manuela Zorzi condurrà i lettori alla scoperta dell'evoluzione storica della 'fortezza' trevigiana, ultimo baluardo in terraferma a difesa della Serenissima Repubblica di Venezia, illustrando in che modo a Treviso l'arte della guerra si sia intrecciata con l'ingegneria e l'idraulica: pochi trevigiani sanno infatti che canali, ponti e chiuse presenti in città fanno parte del geniale sistema difensivo di allagamento ideato e realizzato da fra' Giovanni Giocondo da Verona, architetto ed esperto ingegnere idraulico, amico di Leonardo da Vinci.

Il viaggio nel tempo condotto da Manuela Zorzi toccherà anche la costruzione delle due porte monumentali di San Tomaso e Santi Quaranta, depositarie di emblematici messaggi nei confronti di coloro che entravano o uscivano dalla città, per approdare alle scoperte degli ultimi decenni sui sotterranei delle mura e all'evoluzione urbanistica di Treviso, dalle trasformazioni del periodo napoleonico alle devastanti demolizioni attuate dopo l'Ottocento. Saranno inoltre a disposizione dei lettori per domande, approfondimenti e curiosità alcuni autori del volume: Ferdy Hermes Barbon - storico ed esperto di gliptografia e simbolismo medievale - che ha curato il capitolo dedicato all'interpretazione dei simboli lasciati incisi dalle maestranze sui materiali impiegati nella costruzione delle mura; Simone Piaser - architetto, appassionato di archeologia, esperto di sistemi fortificati rinascimentali e sotterranei artificiali, nonché membro fondatore dell'associazione Treviso Sotterranea - che esporrà le ultime novità relative ai percorsi ipogei, le particolarità del bastione circolare e i legami tra fra' Giocondo e Leonardo; Umberto Zandigiacomi - architetto e urbanista, curatore del restauro della Loggia dei Cavalieri e di vari edifici di particolare valore storico-artistico, da sempre impegnato nella tutela del patrimonio artistico e del paesaggio - che parlerà ai lettori dell'uso attuale delle mura, sovrapponendo la loro trasformazione urbana a quella attuata in altre città come Lucca e Ferrara, dove le mura hanno avuto ben diverso destino.

Il libro, realizzato grazie a BASF, Forel e Debby Line, aziende che hanno supportato la realizzazione del volume testimoniando il loro forte legame con la città di Treviso, è patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Treviso e raffigura in copertina una vista in bianco e nero di Porta San Tomaso scattata da Aurelio Valenti. Illustrato con immagini a colori e una tavola a 4 ante disegnata da Michele Potocnik, ha una foliazione di 240 pagine ed è in vendita in libreria al prezzo di 29,90 euro. Quando: venerdì 24 marzo 2017 - ore 18.30 Dove: Libreria Lovat, via Newton 13 (S.S. Pontebbana) - Villorba Prezzo: ingresso gratuito Info line: Libreria Lovat, tel. 0422 92697