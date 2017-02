Ai giornali, radio, televisioni e siti web Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna LIBRI in LOGGIA mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta manifestazione che, organizzata dall'Associazione Culturale "Piccola Atene", si terrà (anche in questa occasione il terzo sabato del mese) sabato 18 gennaio prossimo e, come di consueto, sotto le accoglienti volte della Loggia dei Cavalieri a Treviso. La manifestazione che, ricordiamo ancora, si terrà ogni terzo sabato del mese (eclusi i mesi estivi di luglio, agosto e settembre), cercherà di ridare lustro al libro nella sua dimensione cartacea, di qualunque epoca, autore, dimensione, qualita' o prezzo esso sia. La preziosa loggia medioevale vedrà incontrarsi molti accaniti bibliofili, lettori insaziabili, appassionati di stampe antiche o di incisioni d'autore, di libri illustrati per l'infanzia, di fotografie, che saranno fianco a fianco nella caccia al libro dei sogni o all'occasione che può capitare sotto gli occhi. Dieci tra librai antiquari e bouquiniste, offriranno la loro mercanzia nel luogo simbolo della gloriosa Treviso "piccola Atene", meravigliosamente cantata da Dino Buzzati nel suo famoso articolo su Corriere della Sera dell'ottobre 1950, e saremo tutti in compagnia di Arturo Martini, Gino Rossi, Giovanni Comisso, Bepi Mazzotti, Gino Scarpa, Sante Cancian, Ciro Cristofoletti e di Gino Tarantola, fedeli guardiani di quella perla dell'arte e della cultura italiana del Novecento che è la città di Treviso. Giuseppe Vanzella Presidente Associazione Culturale "Piccola Atene" 0422 544758 3381305354 info@vanzella.it libri.inloggia@gmail.com