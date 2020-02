Libri in loggia: torna la mostra-mercato del libro antico, raro e introvabile

Continua il successo di Libri in loggia, mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta”manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale "Piccola Atene" che, ormai giunta alla 32° edizione, si terrà sabato 15 febbraio sotto le accoglienti volte della Loggia dei Cavalieri a Treviso.

Andando in controtendenza rispetto alla chiusura di molte piccole librerie, la manifestazione è nata per cercare di ridare lustro al libro nella sua dimensione cartacea, indipendentemente di qualunque epoca, autore, dimensione, qualita’ o prezzo esso sia. Fin dalle prime ore del mattino la preziosa loggia medioevale vedrà incontrarsi molti tra bibliofili, appassionati di stampe antiche o di incisioni d’autore, di libri illustrati per l’infanzia e di fotografie originali, o di semplici lettori, che saranno fianco a fianco nella caccia al libro dei sogni o all’occasione che può capitare sotto gli occhi. Una decina di librai antiquari e bouquiniste, offriranno la loro mercanzia nel luogo simbolo della gloriosa Treviso “piccola Atene”, meravigliosamente cantata da Dino Buzzati nel suo famoso articolo su Corriere della Sera dell’ottobre 1950, e saremo tutti in compagnia di degli artefici del rifiorire culturale della città dopo il buio della guerra. Arturo Martini, Gino Rossi, Giovanni Comisso, Bepi Mazzotti, Gino Scarpa, Sante Cancian, Ciro Cristofoletti, Elio Chinol, Serafino Riva e di Gino Tarantola (che sotto la Loggia dei Cavalieri aveva la sua libreria), fedeli guardiani di quella perla dell’arte e della cultura italiana del Novecento che è la città di Treviso.