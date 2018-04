XV edizione di LIBRI in LOGGIA, mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta) ritorna sabato 21 aprile, dal mattino fino a sera, presso la Loggia dei Cavalieri di Treviso. Organizzata dall'Associazione Culturale "Piccola Atene", vedrà ritrovarsi a Treviso (anche in questa occasione il terzo sabato del mese - esclusi i mesi estivi di agosto e settembre) una decina di librai antiquari che proporranno il meglio delle loro recenti acquisizioni al fine di poter soddisfare i lettori e i bibliofili di ogni genere. Mentre l’aria si sta facendo più calda, lo splendore della città fiorita rallegra lo spirito del trevigiano doc e del turista piacevolmente in visita alla piccola città di Treviso, così graziosa, gentile e accogliente. Il lavoro magistrale del curatore di mostre d’arte, Marco Goldin, sta producendo i suoi frutti e non sarà solo la città di Vicenza a beneficiarne!

Tutti al cospetto di Auguste Rodin, Gino Rossi e Arturo Martini, dunque! I musei di santa Caterina e il Bailo, sapranno accudire con particolare attenzione tutti gli appassionati d’arte che affolleranno le sale, rinnovate di fresco. Ma, sotto le ampie volte medievali della Loggia dei Cavalieri, anche l’appassionato bibliofilo, l’accanito lettore o il collezionista alla caccia di pregiate chicche da inserire nella propria collezione saprà trovare ristoro! LIBRI in LOGGIA, per tutta la giornata di sabato, tornerà nuovamente ad allietare la città e i ben imbanditi banchi degli espositori, che giungeranno da tutto il veneto e dal Friuli, offriranno la loro gustosa merce per lo elevare spirito e la cultura! Fatevi sotto perché le migliori “primizie” andranno a ruba fin dalle prime ore del mattino (anche se i venditori saranno costretti a trarre dai nascondigli altre copie di splendidi e rari volumi per gli acquirenti del mezzogiorno o del pomeriggio…) L’incanto di Treviso colpisce ancora! Fiori, profumi, arte, cultura, un bicchiere di prosecco o di cabernet e la vita allora si può gustare con calma e serenità!

