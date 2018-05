LIBRI in LOGGIA mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta manifestazione che, organizzata dall'Associazione Culturale "Piccola Atene", si terrà anche domani, sabato 19 maggio (anche in questa occasione il terzo sabato del mese - esclusi i mesi estivi di agosto e settembre), sotto le accoglienti e propizie volte della Loggia dei Cavalieri a Treviso, per cercare di ridare lustro al libro nella sua dimensione cartacea, indipendentemente dall’epoca, autore, dimensione, e qualità.

L’elegante loggia medioevale si affollerà di accaniti bibliofili, lettori insaziabili, appassionati di stampe antiche o di incisioni d’autore, di libri illustrati per l’infanzia, di fotografie che, fianco a fianco, competeranno nella caccia al libro prezioso, mai ritrovato o all’occasione per una buona lettura. Dieci tra librai antiquari e bouquiniste, provenienti da Veneto, Friuli e Lombardia, offriranno la loro mercanzia nel luogo simbolo della gloriosa Treviso “piccola Atene”, meravigliosamente cantata da Dino Buzzati nel suo famoso articolo su Corriere della Sera dell’ottobre 1950, e saremo tutti in compagnia di Arturo Martini e Gino Rossi (ai quali, proprio in questi giorni, verrà offerto un doveroso tributo in occasione dei 70 anni dalla morte), Giovanni Comisso, Bepi Mazzotti, Gino Scarpa, Sante Cancian, Ciro Cristofoletti e di Gino Tarantola, fedeli guardiani di quella perla dell’arte e della cultura italiana del Novecento che è la città di Treviso.

