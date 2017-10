Si comunica che sabato 21 ottobre, dal mattino fino a sera, ci terrà la IX edizione di: "LIBRI in LOGGIA mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta" manifestazione che, organizzata dall'Associazione Culturale "Piccola Atene", vedrà ritovarsi a Treviso (anche in questa occasione il terzo sabato del mese - esclusi i mesi estivi di agosto e settembre) sotto le accoglienti volte della splendida Loggia dei Cavalieri, una decina di librai antiquari per sostenere la lettura, i lettori ed il libro nella sua storica realtà cartacea, indipendente dal suo formato, dall’epoca di stampa o dal suo autore.

Il solito flusso di appassionati bibliofili, lettori insaziabili, collezionisti di stampe antiche o di incisioni d’autore, di libri illustrati per l’infanzia o di fotografie storiche e moderne, cartoline, riviste o giochi dell’oca, affollerà il vetusto spazio medievale, di cui Treviso va tanto fiera, sperando d‘imbattersi in un volume prezioso o alla ricerca di un libro desiderato, inutilmente rincorso da tempo. Non mancheranno comunque anche giovani lettori o assidui appassionati che troveranno, magari per pochi euro, l’occasione per una buona lettura di svago od un saggio utile per studi o ricerche.

Librai con alle spalle bei negozi antiquari, o casalinghi studi bibliografici, offriranno la loro mercanzia in uno dei luoghi simbolo di quella “piccola Atene”, percorsa da artisti, intellettuali e personaggi stravaganti, gioiosamente cantata da Dino Buzzati nel suo articolo su Corriere della Sera. Saremo tutti in compagnia di Arturo Martini e Gino Rossi, Giovanni Comisso, Bepi Mazzotti, Gino Scarpa, Sante Cancian, Ciro Cristofoletti e di Gino Tarantola, nel continuare a scrivere una splendida pagina di cultura e di commercio, quasi sulle tracce del film “Signore & Signori”, pellicola che ha saputo definire la storia semplice, popolare, civile e culturale, tanto reale quanto fantastica, della Treviso del Novecento.