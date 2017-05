Oltre il terrorismo: Zero Branco presenta il libro del generale Mario Mori

ZERO BRANCO Il Generale dell'arma dei Carabinieri Mario Mori presenta, in villa Guidini a Zero Branco, il suo libro dal titolo "Oltre il terrorismo, soluzioni alla minaccia del secolo". Sarà un momento di confronto con i cittadini su un tema sempre più di attualità e si parlerà di come le istituzioni dovrebbero affrontare il fenomeno del terrorismo islamista. L'evento è previsto per domani, venerdì 26 maggio alle ore 19 presso villa Guidini e sarà preceduto, verso le ore 18, dall'inaugurazione della "Mostra uniformi storiche dell'Arma dei Carabinieri" nella Sala mostre di Villa Guidini.